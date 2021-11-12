Коронавирус продолжает атаковать Львов и область: статистика на 12 ноября

За сутки в городских ковидных больницах скончались 11 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 12 ноября, продолжает распространяться высокими темпами. Так, по состоянию на утро в регионе был уже 196 791 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"За прошедшие сутки лабораторные центры провели 3435 ПЦР-тестов, из них 1154 – положительные (443 – среди львовян). Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

В стационарах города с пневмониями, по состоянию на утро 12 ноября, находились 909 человек: 861 из них COVID-19, 82 — в реанимации, 67 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 89 человек, выписано – 82, умерло – 11.

Из них:

БСМП: поступило – 42 человека (из них вакцинированных – 5), выписано – 37, умерло – 9.

8 ГКБ: поступило – 21 человек (из них вакцинированных – 2), выписано – 15, умерло – 0.

1 ГКБ: поступило – 15 человек (из них вакцинированных – 3), выписано – 20, умерло – 2.

5 ГКБ: поступило – 11 человек (из них вакцинированных – 1), выписано – 10, умерло – 0.

Вчера, 11 ноября, лабораторные центры во Львове и области провели 3646 ПЦР-тестов, из них 1253 – положительные (521 – среди львовян)

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov

Коронавирус во Львове: из 47 пациентов в реанимации на аппаратах ИВЛ нет ни одного вакцинированного

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