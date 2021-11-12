Во Львовской области мужчина под наркотиками разгромил гостиницу, угнал авто и избил прохожего: фото

Во Львовской области мужчина под наркотиками разгромил гостиницу, угнал авто и избил прохожего: фото

Максимальное наказание, которое грозит задержанному – до 8 лет лишения свободы.

В городе Яворове Львовской области задержали 26-летнего жителя Запорожской области в состоянии наркотического опьянения. Мужчина в четверг, 11 ноября, около 02:00 ночи разгромил несколько номеров местной гостиницы, жестоко избил прохожего и украл у женщины авто.

Как сообщила пресс-служба полиции Львовщины, неадекватный мужчина повредил мебель, бытовую технику, двери нескольких номеров гостиницы и сорвал работу заведения. Он вел себя дерзко и грубо ругался.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

После этого он угнал со двора одного из частных домов автомобиль "Опель Зафира", который принадлежит 38-летней местной жительнице и, сбегая с места происшествия, напал на 57-летнего жителя райцентра.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Злоумышленник жестоко избил мужчину. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, в частности, открытую черепно-мозговую травму.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Правоохранители поймали злоумышленника, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Как установили медики, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Следователи территориального подразделения полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, ч.1 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.121 (Умышленно) тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершенное задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

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