Главного инфекциониста Львовской области госпитализировали с COVID-19

Директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко прививался от коронавируса, поэтому его коллеги надеются, что вакцинация поможет ему легче перенести болезнь.

Главный инфекционист Львовщины Сергей Федоренко заболел COVID-19. Сейчас он находится на лечении во Львовской областной инфекционной больнице, где есть директором.

Как сообщает ZAXID.NET, в медучреждении рассказали, что директор больницы находится на стационарном лечении, а не в реанимации, как об этом писали некоторые местные СМИ.

Впрочем, комментировать состояние Сергея Федоренко отказались, сославшись на врачебную тайну.

Известно, что директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко вакцинировался от коронавируса среди первых врачей Львовской области еще 25 февраля 2021 года.

"Учитывая общее состояние здоровья 59-летнего медика, его коллеги надеются, что именно вакцинация позволит ему перенести болезнь относительно легко", — говорится в сообщении.

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