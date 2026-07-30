Во Львове курсант первым бросился спасать людей после взрыва: из-под завалов вытащили отца с сыном

Обстрел Львова

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Жители Львова продолжают приходить в себя после удара РФ по городу в ночь на 30 июля. Очевидцы рассказали о пережитом во время прилета.

Кадры обнародовали "Новости Live".

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Первым на место взрыва прибежал курсант Матвей. Не сомневаясь, он бросился помогать пострадавшим.

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«Побежал сразу на место происшествия и начал оказывать помощь», — рассказал Матвей.

Вместе с другими людьми он выводил жителей на улицу – большинство находились в состоянии паники. Впоследствии удалось помочь еще двум людям, оказавшимся заблокированными под завалами. Это были отец и его сын. К счастью, оба остались в живых.

Среди очевидцев была и женщина, спасшая чужого кота. В то же время под завалами оставалась ее мама.

«Без слов. Посмотрите», — сказала женщина, показывая на полностью разрушенный этаж дома.

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Еще одна жительница дома, проживающая на первом этаже, рассказала о пережитом. По ее словам, после сообщения об угрозе ракетного удара по Львову, она вместе с родными вышла в коридор квартиры. До подъезда добраться не успели — произошел взрыв.

«Посыпались все окна, нет входной двери, потрескались стены», — вспоминает женщина.

Она добавила, что сейчас чувствует себя лучше благодаря помощи медиков.

"У меня отец - человек с инвалидностью I группы, поэтому пришлось вызывать врачей", - рассказала жительница.

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Напомним, ночью 30 июля российская ракетная атака вызвала пожар в жилых домах на улицах Патона и Выговского во Львове. На местах попаданий идет спасательная операция, работают все экстренные службы. По информации городского головы Андрея Садового и начальника Львовской ОВД Максима Козицкого, поступают сообщения о пострадавших, им оказывают медицинскую помощь. Число потерпевших и масштабы разрушений на момент публикации уточнялись.

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