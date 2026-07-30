"Мы попадали, я накрыла ребенка": во Львове разбирают завалы дома, люди ищут родных под руинами (видео)

Поврежденный дом во Львове из-за атаки 30 июля / © Максим Козицкий / Facebook

Реклама

Во Львове продолжается разбор завалов жилого дома после российской атаки. Спасатели ищут людей под руинами, а очевидцы делятся ужасающими воспоминаниями о первых минутах взрывов и панике в укрытиях.

Об этом сообщил «Новини.Live».

Реклама

Жители Львова рассказали о первых минутах после взрывов и атмосфере паники, царившей в укрытиях во время российской атаки.

Реклама

«Начали бежать, когда произошел первый взрыв. Мы попадали, я накрыла ребенка… В подвале было очень много людей, паника, эмоции: кто-то плачет, дети трясутся. Хуже всего в этой ситуации — дети», — рассказала львовянка Юлия.

По ее словам, в укрытии отсутствовала мобильная связь, из-за чего люди долгое время не знали, что происходит снаружи.

«Не успела зайти в укрытие, поэтому лежала прямо на асфальте«, — сказала другая жительница Железнодорожного района.

При обстреле ее мать получила ранение уха обломком.

Реклама

Местная жительница Ольга сообщила, что под завалами разрушенного дома остаются ее зять и внук. Женщина находится на месте трагедии и ждет, когда спасатели смогут добраться до родных.

«Сейчас под завалом мой внук и мой зять. Лежат вот там, их вытащить никак не могут. Они там пятый этаж. Живые: зять кричал, мальчик сразу кричал, сейчас, может, затихнет, не знаю, потому что он замучится, это ребенок. Они не рядом, они как под плитой, но он не вместе с папой, а как-то немножко отдельно», — рассказала Ольга.

Еще одна женщина ожидает, пока спасатели достанут из-под завалов ее мужа и сына.

Дата публикации 07:38, 30.07.26 Количество просмотров 68 Во Львове разбирают завалы дома, люди ищут родных под развалинами

Напомним, ночью 30 июля российские войска ударили ракетами по Львову, попав в жилые дома на улицах Патона и Выговского. По состоянию на 08:00 известно о 20 пострадавших, среди них спасатель. Под завалами одной из многоэтажек до сих пор ищут людей. В городе повреждено более 20 домов, а также лицей №15 и детский сад №139.

Реклама

Новости партнеров