У Львові курсант першим кинувся рятувати людей після вибуху: з-під завалів витягли батька із сином

Обстріл Львова / © ДСНС

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Мешканці Львова продовжують оговтуватися після удару РФ. Очевидці розповіли про пережите під час «прильоту».

Кадри оприлюднили «Новини Live».

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Першим на місце вибуху прибіг курсант Матвій. Не вагаючись, він кинувся допомагати постраждалим.

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«Побіг одразу на місце події і почав одразу надавати допомгу», — розповів Матвій.

Разом з іншими людьми він виводив мешканців на вулицю — більшість перебували у стані паніки. Згодом вдалося допомогти ще двом людям, які опинилися заблокованими під завалами. Це були батько та його син. На щастя, обидва залишилися живими.

Серед очевидців була й жінка, яка врятувала чужого кота. Водночас під завалами залишалася її власна мама.

«Без слів. Подивіться», — сказала жінка, показуючи на повністю зруйнований поверх будинку.

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Ще одна мешканка будинку, яка проживає на першому поверсі, розповіла про пережите. За її словами, після повідомлення про загрозу ракетного удару по Львову вона разом із рідними вийшла до коридору квартири. До під’їзду дістатися вони не встигли — стався вибух.

«Посипалися всі вікна, немає вхідних дверей, потріскалися стіни», — згадує жінка.

Вона додала, що нині почувається краще завдяки допомозі медиків.

«У мене батько — людина з інвалідністю I групи, тому довелося викликати лікарів», — розповіла мешканка.

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Нагадаємо, вночі 30 липня російська ракетна атака спричинила пожежі у житлових будинках на вулицях Патона та Виговського у Львові. На місцях влучань триває рятувальна операція, працюють усі екстрені служби. За інформацією міського голови Андрія Садового та начальника Львівської ОВА Максима Козицького, надходять повідомлення про постраждалих, їм надають медичну допомогу. Кількість потерпілих і масштаби руйнувань на момент публікації уточнювалися.

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