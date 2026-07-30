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- Львов
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Ракетный удар по Львову: повреждены две многоэтажки.
Во Львове после ракетной атаки повреждены две многоэтажки. На местах работают спасатели, последствия уточняются.
Во Львове в результате ракетной атаки , по предварительным данным, повреждены два многоэтажных жилых дома.
Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий .
По его словам, на местах повреждений уже работают спасатели и другие экстренные службы.
"Больше смогу сообщить после завершения воздушной тревоги", - отметил глава ОВА.
Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Жителей Львова призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое воздушной тревоги.
Напомним, что в Киеве, Днепре и Кривом Роге раздались взрывы: продолжается угроза баллистики