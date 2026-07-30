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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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764
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Ракетный удар по Львову: повреждены две многоэтажки.

Во Львове после ракетной атаки повреждены две многоэтажки. На местах работают спасатели, последствия уточняются.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Львов

Атака на Львов / © из соцсетей

Во Львове в результате ракетной атаки , по предварительным данным, повреждены два многоэтажных жилых дома.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий .

По его словам, на местах повреждений уже работают спасатели и другие экстренные службы.

"Больше смогу сообщить после завершения воздушной тревоги", - отметил глава ОВА.

Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Жителей Львова призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое воздушной тревоги.

Напомним, что в Киеве, Днепре и Кривом Роге раздались взрывы: продолжается угроза баллистики

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Дата публикации
Количество просмотров
764
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