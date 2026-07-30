Атака на Львов. / © facebook/Андрей Садовой

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Ночью в четверг, 30 июля, российская армия атаковала Львов . Ракеты попали в жилые дома. Под завалами одной из многоэтажек ищут людей. Число травмированных растет.

Что известно об ударе по Львову и его последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

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Во Львове на рассвете была объявлена воздушная тревога, которая длилась с 04:12 до 05:16. Произошли два мощных взрыва. Ночью местные власти сообщили, что из-за атаки горят жилые дома на двух улицах.

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Удар по Львову – пострадавшие

По состоянию на 08:00 количество травмированных возросло до 26 человек. В частности, 15 травмированных госпитализировали. Среди пострадавших есть дети. Один ребенок – в больнице.

Утром глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал о 15 пострадавших. В частности, ранения получил один спасатель.

«Под развалинами есть люди. ГСЧСники делают все, чтобы как можно быстрее освободить их», — подчеркнул чиновник.

Атака на Львов — последствия

Мэр Андрей Садовый сообщил , что наибольшие разрушения получили два жилых дома на улицах Патона и Выговского, из-под завалов которых спасатели до сих пор деблокируют людей. По его словам, всего в городе повреждено более 20 жилых домов.

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В горсовете добавили , что из-за ночного обстрела повреждены два учебных заведения. Больше разрушений в здании лицея № 15: выбито 140 окон и дверь, повреждена кровля крыши. В детском саду № 139 выбито более 20 окон и повреждена дверь.

«Несмотря на разрушение, заведение продолжает принимать детей. В саду будут работать очередные группы для питомцев», — говорится в сообщении.

Последствия атаки - фото и видео

Дата публикации 07:34, 30.07.26 Количество просмотров 67 Ужас во Львове после ракетного удара

Ракета попала в жилые дома Львова

Ракета попала в жилые дома Львова

Ракета попала в жилые дома Львова

Ракета попала в жилые дома Львова

Перекрытие движения во Львове

Из-за российской атаки в областном центре перекрыли две улицы - Патона и Выговского.

Из-за перекрытия улицы Патона общественный транспорт курсирует с изменениями:

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автобусы №14, 21, 27, 48, 92 курсируют по ул. Городоцкой в Мотозавод и возвращают на ул. Выговского;

троллейбусы №23 и 30 временно не курсируют.

Изменения в движении общественного транспорта из-за перекрытия ул. Выговского:

автобусы №11, 14, 16, 18, 21, 23, 27, 48, 51 курсируют по ул. Кульпарковской с проездом по улице Петлюры, Кульчицкой и дальше по маршруту.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги во Львове раздались взрывы . Город атаковали крылатые ракеты. Одна воздушная цель попала в жилые дома.

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