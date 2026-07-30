Во Львове горят жилые дома: есть сообщения о пострадавших (фото)

Пожар во Львове / © Садовий/Facebook

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В результате российской атаки во Львове вспыхнули пожары в жилых домах на улицах Патона и Выговского. К медикам поступает информация о пострадавших.

Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий .

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По словам Садового, на местах попаданий идет спасательная операция. К ликвидации последствий атаки были привлечены все необходимые экстренные службы.

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Максим Козицкий отметил, что поступают сообщения о пострадавших. Спасатели и медики оказывают людям необходимую помощь.

Информация о количестве потерпевших и масштабах разрушений уточняется.

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