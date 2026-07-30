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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
722
Время на прочтение
1 мин

Во Львове прогремели взрывы: предварительно повреждены жилые дома

В городе идет воздушная тревога.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

Во Львове утром 30 июля были слышны взрывы. По предварительной информации, в результате российской атаки повреждены жилые дома.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый .

«Находитесь в укрытиях. Информацию уточняем», – призвал мэр.

Жителей города просят не покидать безопасные места до официального сигнала об отбое воздушной тревоги.

Напомним, что в Киеве, Днепре и Кривом Роге раздались взрывы: продолжается угроза баллистики

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
722
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