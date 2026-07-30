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- Львов
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Во Львове прогремели взрывы: предварительно повреждены жилые дома
В городе идет воздушная тревога.
Во Львове утром 30 июля были слышны взрывы. По предварительной информации, в результате российской атаки повреждены жилые дома.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый .
«Находитесь в укрытиях. Информацию уточняем», – призвал мэр.
Жителей города просят не покидать безопасные места до официального сигнала об отбое воздушной тревоги.
Напомним, что в Киеве, Днепре и Кривом Роге раздались взрывы: продолжается угроза баллистики
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