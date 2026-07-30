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Прямое попадание в многоэтажку: Садовый рассказал жуткие детали ракетного удара по Львову
Садовый рассказал о масштабе российской атаки на Львов. Предварительно было выпущено более 20 ракет.
Ночью 30 июля армия РФ массированно атаковала Львов . Повреждена жилая застройка. В один из домов произошло прямое попадание российской ракеты.
Об этом заявил городской голова Андрей Садовый в комментарии Новости.LIVE.
По его словам, всего Россия выпустила по городу 22 ракеты, значительную часть из которых удалось сбить силам ПВО. Во Львове в результате атаки повреждено более 20 жилых домов, а также два детских сада и школа.
Сейчас на месте одного из прилетов продолжаются спасательные работы. Под завалами домов ищут людей.
«Это варвары. Как можно атаковать жилой дом?», — подчеркнул Садовый, комментируя последствия российского удара.
Напомним, на рассвете российская армия атаковала Львов. Ракеты попали в жилые дома. Под завалами одной из многоэтажек ищут людей. Травмировано около 20 человек.
Заметим, воздушная тревога в областном центре продолжалась с 04:12 до 05:16. В городе раздались сильные взрывы . Город атаковали крылатые ракеты.