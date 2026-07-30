Прямое попадание в многоэтажку: Садовый рассказал жуткие детали ракетного удара по Львову

Ракетный удар по Львову.

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Ночью 30 июля армия РФ массированно атаковала Львов . Повреждена жилая застройка. В один из домов произошло прямое попадание российской ракеты.

Об этом заявил городской голова Андрей Садовый в комментарии Новости.LIVE.

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По его словам, всего Россия выпустила по городу 22 ракеты, значительную часть из которых удалось сбить силам ПВО. Во Львове в результате атаки повреждено более 20 жилых домов, а также два детских сада и школа.

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Сейчас на месте одного из прилетов продолжаются спасательные работы. Под завалами домов ищут людей.

«Это варвары. Как можно атаковать жилой дом?», — подчеркнул Садовый, комментируя последствия российского удара.

Напомним, на рассвете российская армия атаковала Львов. Ракеты попали в жилые дома. Под завалами одной из многоэтажек ищут людей. Травмировано около 20 человек.

Заметим, воздушная тревога в областном центре продолжалась с 04:12 до 05:16. В городе раздались сильные взрывы . Город атаковали крылатые ракеты.

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