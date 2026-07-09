После нападения на ТЦК во Львове нашли всех причастных: что известно

Полиция / © УНИАН

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Правоохранители установили личности всех участников нападения на военнослужащих, которое произошло в Сиховском районе Львова. Несколько фигурантов уже задержали.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Глава ОВА поблагодарил работников полиции и Службы безопасности Украины за оперативное разыскание правонарушителей. Следственные действия по этому делу продолжаются.

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Максим Козицкий отметил, что правовую оценку получат действия каждого участника нарушившего законодательство инцидента.

«Расследование продолжается. Каждый, чьи действия выходили за пределы закона, получит надлежащую правовую оценку», — отметил глава Львовской ОВА.

Нападение на военных ТЦК во Львове — что известно

Напомним, во Львове на Сыхове произошло масштабное столкновение — толпа заблокировала бус с военными ТЦК и опрокинула служебный автомобиль.

Конфликт начался из-за задержания мужчины, разыскиваемого с 12 июня 2026 года. Поэтому на месте собралось около сотни человек, которые и перевернули военный микроавтобус.

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Ранее мы писали, что во Львове СБУ и Национальная полиция в течение суток установили и задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении полицейского 8 июля. Нападение произошло во время конфликта, когда толпа заблокировала и перевернула автомобиль военнослужащих.

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