В Генштабе жестко отреагировали на стычку с ТЦК во Львове и объявили о служебной проверке

Реакция Генштаба на стычку с ТЦК во Львове / © ТСН.ua

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В Генеральном штабе ВСУ отреагировали на вчерашнюю стычку украинцев с работниками ТЦК в Львове. Там решительно осудили случаи нападений на военнослужащих ТЦК и оценили такие действия, как прямую угрозу обороноспособности страны в условиях войны.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Генштаб осудил стычку украинцев с ТЦК во Львове

Комментируя события во Львове, военное командование подчеркнуло, что они имеют признаки препятствования законной деятельности ВСУ во время военного положения. В Генштабе призвали правоохранителей провести всестороннее и беспристрастное расследование для привлечения виновных к ответственности.

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Также в Генштабе назначили служебную проверку правомерности действий самих работников ТЦК. Если правонарушения с их стороны будут выявлены, их обещают наказать по закону.

«Никакие споры по поводу законности действий должностных лиц или военнослужащих не могут быть оправданием применения насилия. Правовая оценка каждому случаю должна предоставляться исключительно уполномоченными государственными органами».

Также в ведомстве уточнили: мероприятия оповещения проводят непосредственно военнослужащие, многие из которых прошли фронт, а не гражданские.

Украинцев призывали сохранять спокойствие, соблюдать законы, не поддаваться на провокации и разрешать какие-либо конфликты исключительно в правовом поле.

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Нападение на работников ТЦК во Львове: последние новости

Напомним, 8 июля около 21:30 во Львове по улице Стрыйской во время проверки военно-учетных документов произошел инцидент. Военнослужащие ТЦК и СП совместно с полицией обнаружили мужчину, который с 12 июня 2026 находился в розыске как нарушитель правил учета, и доставили его для прохождения ВЛК.

В то же время группа неизвестных заблокировала другую группу оповещения, которая оставалась на месте. Нападавшие вели себя агрессивно, существенно повредили служебный автомобиль военных и впоследствии опрокинули его.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, а в ТЦК заявили, что виновные понесут ответственность. Также граждан призвали не препятствовать работе военнослужащих и соблюдать комендантский час.

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