Зеленский впервые прокомментировал громкий скандал с ТЦК: что сказал о нападении во Львове

Президент Владимир Зеленский / © Getty Images

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Президент Владимир Зеленский, обычно не комментирующий громкие скандалы с мобилизацией и ТЦК, не впервые не остался в стороне от резонансной темы. Глава государства отреагировал на громкий скандал во Львове, где толпа опрокинула бус и заблокировала работников военкомата.

Об этом глава государства сказал во время онлайн-разговора с журналистами.

Он признал, что есть «многие вопросы» относительно вчерашней ситуации во Львове — нападения на военнослужащих ТЦК.

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«На мой взгляд, история очень плохая. И очень плохое отношение к людям военным. Так не должно быть. Некоторые детали сегодня мне доложил министр Клименко», — заявил Зеленский.

По его словам, МВД «будет разбираться с этим в рамках безусловно действующего законодательства». Также Зеленский подчеркнул, что Министерство обороны должно сделать все, что обещали, намекая на обещанную реформу мобилизации.

Нападение на ТЦК во Львове: последние новости

Напомним, вчера, 8 июля, во Львове на Сыхове между военнослужащими ТЦК и СП и гражданскими произошла жестокая стычка. Толпа людей заблокировала и опрокинула автомобиль военных ТЦК. Власти и военные жестко отреагировали на конфликт.

Сегодня полиция отчиталась, что во Львове задержан один из участников нападения на авто ТЦК — им оказался 23-летний парень.

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Заметим, что президент Зеленский не часто комментирует проблемы с мобилизацией. В прошлый раз — и это, наверное, первый раз — в январе этого года поручил министру обороны Михаилу Федорову решить проблему так называемой «бусификации».

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