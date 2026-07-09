Конфликт с ТЦК во Львове / © ТСН

Реклама

Поздно вечером 8 июля во Львове на Сыхове между военнослужащими ТЦК и СП и гражданскими произошло столкновение, во время которого группа людей опрокинула служебный автомобиль и выкрикивала позорные слова в адрес военных. Власти осудили поведение людей, но пообещали разобраться и привлечь к ответственности.

Почему возник конфликт с ТЦК, как прокомментировали органы государственной власти и военно-оборонное управление и как реагируют на стычку сами украинцы читайте в материале ТСН.ua.

Масштабное столкновение между ТЦК и гражданскими во Львове — что известно

Около 21.30 в Сети появились кадры конфликта во Львове с работниками ТЦК. На видео и фото видно, как толпа заблокировала бус с военными ТЦК и опрокинула служебный автомобиль. Десятки людей выкрикивали «позор», а некоторые из них перевернули авто, прокололи шины и сняли бампер.

Реклама

В полиции для ТСН.ua рассказали, что конфликт произошел, когда военные подошли к мужчине, находившемуся в розыске ТЦК. По словам пресс-секретаря полиции Львовщины Алины Подрейко, группа оповещения обнаружила мужчину 1996 года рождения, который нарушил правила военного учета и находился в розыске с 12 июня 2026 года. Прохожие это заметили и стали препятствовать работе военных.

Дата публикации 14:00, 09.07.26 Количество просмотров 28 ТСН 14:00 9 июля | Смертельное ДТП под Киевом! Нападения на ТЦК во Львове! Сенсация на саммите НАТО

Что говорят о конфликте в областном ТЦК

После огласки в Сети Львовский областной ТЦК и СП прокомментировал событие. Группа коммуникации ведомства заявила, что группа неизвестных заблокировала военнослужащих ТЦК и СП, повредила и опрокинула их служебный автомобиль.

«8 июля около 21:30 во Львове во время проведения мероприятий оповещения совместно с представителями Национальной полиции на улице Червоной Калины был остановлен гражданин для проверки военно-учетных документов. В ходе проверки его данных выяснилось, что гражданин является нарушителем военного учета с 12.06.2026. Гражданин был доставлен в ТЦК и СП», — говорится в заявлении.

Там добавили, что военнообязанный мужчина, из-за которого возникла стычка, доставлен в центр комплектования и направлен для прохождения ВЛК.

Реклама

На месте событий работали правоохранители. В ТЦК заверили, что всем событиям будет дана надлежащая правовая оценка, а виновные понесут предусмотренную законом ответственность.

Детали конфликта: военные ТЦК обратились за медицинской помощью

Областные власти сообщили, что, по информации центра комплектования, в результате столкновения известно о двух пострадавших военных.

Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень утверждает, что военнообязанный мужчина согласился сесть в авто ТЦК, чтобы поехать в районный военкомат для уточнения данных и прохождения ВЛК. Однако впоследствии группа неизвестных заблокировала автомобиль, после чего начался конфликт.

Двое военнослужащих, по данным военкомата, обратились за медицинской помощью из-за «физического насилия». Их доставили в травмпункт. Тяжелых травм они не получили.

Реклама

Грень также подтвердил, что во время событий раздались выстрелы, но, по его словам, они не имели последствий, но этот эпизод проверяют.

Начальник Сыховского районного ТЦК Борис Пруцких на брифинге прокомментировал видео, на котором военный якобы наносит удар одному из участников толпы. По его словам, он оборонялся.

Также он добавил, что противостояние продолжалось с 21:00 до 02:30. В стычке было три служебных автомобиля: на одном мужчину доставили в ТЦК, второй покинул место происшествия в начале конфликта, а третий заблокировал толпу и впоследствии был опрокинут.

«Цифровизация не решит автоматически всех проблем, а без непопулярных законодательных решений этот процесс и в дальнейшем будет вызывать манипуляции, недоразумения и злоупотребления со стороны нашего врага», — сказал он.

Реклама

Реакция власти и военного управления

В Офисе президента осудили действия гражданских — жесткое заявление Буданова

Руководитель ОП Кирилл Буданов осудил действия толпы, опрокинувшей авто ТЦК во Львове. Он ожидает «справедливую реакцию правоохранителей».

«Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же избивать и срывать одежду, но уже с вас. Ожидаю справедливую реакцию от правоохранительных органов на события во Львове», — написал он.

Эмоциональная реакция мэра Львова Садового

Осудил поведение группы заблокировавших ТЦК людей и мэр Львова Андрей Садовой. Он назвал такое поведение гражданских «позорным».

Он считает, что «то, что мы увидели вчера во Львове, очень плохо. Пока не диагноз, но уже симптом». А произошедшие, по его мнению, «это грусть и стыд».

Реклама

По данным Садового, 58 тысяч львовян и львовянок сегодня на фронте, а местные власти «отдают львиную долю своего бюджета в поддержку Сил обороны Украины».

«Позорное поведение группы людей не способно уничтожить репутацию общества, но тень бросила», — заверил он.

Мэр подчеркнул, что «любой внутренний конфликт мгновенно становится инструментом враждебной пропаганды» и призвал называть работников ТЦК военными.

«Закон должен быть один для всех. События вчерашнего вечера должны получить надлежащую правовую оценку. Все нарушившие закон должны понести ответственность. И давайте, наконец, перестанем называть военнослужащих „работниками ТЦК“. Мы можем обсуждать работу государственных институтов. Но препятствовать военным выполнять служебные обязанности, уничтожать имущество или брать закон в собственные руки — недопустимо», — эмоционально заявил он.

Реклама

«Враг у нас один»: комментарий областной власти

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что правоохранители должны идентифицировать лиц, которые могли совершать правонарушения. Он напомнил, что «враг у нас один».

«Никто не имеет права применять силу к военнослужащим, выполняющим свои обязанности в условиях военного положения. Приступы, агрессия и самосуд несовместимы с правовым государством», — отметил чиновник.

Впрочем, он указал, что мобилизационные мероприятия должны проходить «законно, справедливо и с уважением к достоинству граждан Украины».

«Ожидаю, что стражи порядка быстро и беспристрастно установят обстоятельства ночного инцидента во Львове и дадут надлежащую правовую оценку действиям всех, кто нарушил закон», — подытожил Козицкий.

Реклама

Реакция Генерального штаба ВСУ

В Генеральном штабе, комментируя инцидент с ТЦК и гражданскими, заявили о недопустимости насилия и назначили служебную проверку. Там назвали действия украинцев «нападением» на военнослужащих ТЦК и оценили как прямую угрозу обороноспособности страны в условиях войны.

«Призываем правоохранительные органы обеспечить всестороннее, объективное и беспристрастное расследование этого случая, а виновных привлечь к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства. Украинские воины, ежедневно выполняющие боевые задания на фронте, должны быть уверены, что государство обеспечивает законность и порядок в тылу», — говорится в заявлении.

В то же время в Генштабе назначили служебную проверку правомерности действий самих работников ТЦК. Если правонарушения с их стороны будут выявлены, то их обещают наказать.

Дата публикации 08:35, 09.07.26 Количество просмотров 41 Ночная атака на Украину! Толпа во Львове набросилась на автомобиль ТЦК

Также там подчеркнули, что среди ТЦК есть много прошедших фронт и призывали к единству общества.

Реклама

«Защита независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины. Военнослужащие ТЦК и СП, осуществляющие меры оповещения, выполняют важные задачи по обеспечению комплектования Сил обороны Украины, от которого напрямую зависит способность государства продолжать эффективный отпор российской агрессии», — подчеркнуло военное командование.

«Перед законом равны все» — Минобороны

В Минобороны Украины отреагировали на столкновения и отметили, что «нападение на военных» недопустимо, как и любые другие проявления насилия в отношении представителей Сил обороны. В ведомстве озвучили свою позицию, что «перед законом все равны».

«Ответственность должна наступать в любом случае насилия и агрессии. Единственный, кто получает выгоду от подобных ситуаций, — враг. Язык ненависти к собственной армии приведет к невосполнимым изменениям», — говорится в сообщении.

В то же время в оборонном ведомстве признали, что мобилизационные меры нуждаются в обновлении.

Реклама

«Мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины. Ее методы нуждаются в усовершенствовании, и этот процесс продолжается», — отметили там.

Что говорят ВСУ о конфликте во Львове

В Сухопутных войсках Украины назвали инцидент с ТЦК «нападением на сотрудников ТЦК» и «грубым» нарушением закона.

«Факт нападения на украинских военнослужащих, исполняющих служебные обязанности во время широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, является грубым нарушением украинского законодательства и точно не помогает Украине победить агрессора», — заявили в ведомстве.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Реклама

Там пообещали, что виновные понесут ответственность в соответствии с украинским законодательством.

Реакция соцсетей

Украинцы в Сети разделились на две толпы. Одни вступились за военных ТЦК и осудили людей, таскавших работников центра комплектования за одежду. Другая группа обвиняет их в нападении на гражданских и называет это «преступлением против государства».

«а в воскресенье эта „львовская дама“ наденет вышиванку и пойдет в церковь, а после, придет домой и будет писать комментарии в Фейсбук „берегите себя, наши защитники, молимся за вас”.

А тцк будет отвечать за насилие над людьми в подвалах? О похищении людей? О содержании в неволе? Без медицинской помощи в худших условиях, чем российских пленных? Я не говорю о военных, которые нас защищают. Им уважение и большое уважение. А эти изверги в балаклавах поступают аморально, незаконно и я считаю тоже должен нести за это ответственность. Вот только это сейчас маловероятно! Мобилизация должна проходить адекватно, а не так!

В воюющей стране нападение на гражданских со стороны военнослужащих этой страны — это диверсия и преступление против государства. Все, кто нападал на гражданских, задувал газом машину, где находились дети, ломал собаке лапу и совершал другие преступления, однозначно должны быть установлены, задержаны и привлечены к ответственности. Тем, кто это сделал, советую упростить работу правоохранительных органов и самим прийти с повинной. Ибо если человек применял силу против гражданских, его задержание должно соответствовать уровню за.

А нападение на гражданских — не диверсия и преступление против государства?».

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Украинцы считают, что во избежание подобных случаев нужно изменять систему мобилизации населения.

Мнения известных военных о конфликте

Фото: Армия Медиа

Фото: Армия Медиа

Фото: Армия Медиа

Новости партнеров