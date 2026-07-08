Во Львове толпа перевернула бус военных ТЦК: разгорелась масштабная стычка (видео)

Конфликт с ТЦК во Львове

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Во Львове на Сыхове произошло масштабный конфликт — толпа заблокировала бус с военными ТЦК и опрокинула служебный автомобиль.

Видео и фото конфликта распространяют местные паблики.

На кадрах видны десятки людей, которые окружили бус и выкрикивают «позор», а самые «активные» перевернули авто, пронзили шины и сняли бампер.

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«Автомобиль ТЦК опрокинули. Предварительно, задержали 20-летнего парня, в результате чего люди окружили машину, пронзили шины и сняли бампер, а потом уже опрокинули», — пишет один из пабликов «Реальный Львов».

На одном из видео слышно, что один из протестующих говорит работнику ТЦК: «у тебя есть двушка долларов с человека».

Работник ТЦК отвечает: «Почему вы меня вините в том, что я не делал. Я никогда в жизни не брал, принципиально. Я принципиально отправился служить».

Что рассказали в полиции

Полка опровергла слухи о задержании 20-летнего парня. По словам правоохранителей, мужчине было 30 лет, и он был в розыске ТЦК.

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Об этом сообщила представитель полиции Львовщины Алина Подрейко для ТСН.ua.

По ее словам, группа оповещения обнаружила мужчину 1996 года рождения, который нарушил правила военного учета и находился в розыске с 12 июня 2026 года.

«Прохожие начали препятствовать работе группы оповещения, дальше количество людей на месте начало увеличиваться», — отметила полицейская.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые обеспечивают охрану общественного порядка.

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Она добавила, что на 102 поступило сообщение от руководства ТЦК о конфликте, повреждении авто и избиении работников военкомата. В каком состоянии пострадали военные, пока неизвестно.

Официальной реакции на события от Львовского ОТЦК и СП пока нет.

Что сказал Садовый

Схватку прокомментировал мэр Львова Андрей Садовый. Мэр Львова рассказал, что сегодня находился не во Львове, потому что работал на Запорожском направлении с нашими защитниками.

«Уже возвращаюсь домой. По ситуации на Сыхове сейчас выясняю все обстоятельства. Сообщу, как только у меня будет полная и проверенная информация. А пока прошу всех сохранять спокойствие, быть мудрыми и не забывать, кто наш настоящий враг», — призвал Садовый.

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Ранее сообщалось, что на Львовщине через сутки после мобилизации загадочно умер многодетный отец.

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