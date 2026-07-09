Во Львове задержали одного из участников нападения на авто ТЦК: что известно

Нападение на ТЦК во Львове / © СБУ

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Во Львове СБУ и Национальная полиция в течение суток установили и задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении полицейского 8 июля. Нападение произошло во время конфликта, когда толпа заблокировала и перевернула автомобиль военнослужащих.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

СБУ задержали нападающего на полицейского — что известно

По данным следствия, происшествие произошло на проспекте Червоной Калины, где военные и полицейские проводили мероприятия по оповещению. Группа людей заблокировала служебный автомобиль украинских защитников, повредила его, а затем перевернула.

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«При попытках сотрудников Национальной полиции прекратить преступные действия, участники толпы начали активно сопротивляться правоохранителям. В частности, один из фигурантов напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения», — сообщили в СБУ.

Также добавили, что решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: насилие в отношении работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345) и хулиганство, совершенное с применением оружия или других заготовленных предметов (ч. 4 ст. 296).

Также полиция расследует дело о препятствовании работе военных (ст. 114-1 УКУ). Сейчас стражи порядка ищут всех участников этих нападений. За совершенное им грозит до 8 лет тюрьмы. Дело совместно ведут СБУ, полиция и прокуратура. В спецслужбе предостерегают: за любое нападение на военных или правоохранителей или препятствование их работе обязательно будет суровое наказание по закону.

Нападение на военных ТЦК во Львове — что известно

Напомним, во Львове на Сыхове произошло масштабное столкновение — толпа заблокировала бус с военными ТЦК и опрокинула служебный автомобиль.

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Конфликт начался из-за задержания мужчины, разыскиваемого с 12 июня 2026 года. Поэтому на месте собралось около сотни человек, которые и перевернули военный микроавтобус.

В Генштабе заявили, что объявили о служебной проверке. В Минобороны подчеркнули, что нападение на военнослужащих во Львове недопустимо, а потому все правонарушители должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности

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