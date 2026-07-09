«Это печаль и стыд»: Садовый эмоционально отреагировал на конфликт с ТЦК во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый / © Getty Images

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Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал конфликт с ТЦК, возникшим между военными и гражданскими поздно вечером 8 июля. Городской голова осудил поведение людей, которые опрокинули служебный автомобиль и выкрикивали бранные слова в адрес ТЦК, и назвал его «позорным».

Об этом мэр города написал на официальной странице в Телеграмм-канале в четверг, 9 июля.

Он считает, что «то, что мы увидели вчера во Львове, очень плохо. Пока не диагноз, но уже симптом». А произошедшие, по его мнению, «это грусть и стыд».

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И эмоционально добавил: «58 тысяч львовян и львовянок сегодня на фронте. Каждый день мы прощаемся с погибшими земляками. Город отдает львиную часть своего бюджета в поддержку Сил Обороны Украины. Позорное поведение группы людей не способно уничтожить репутацию общества, но тень бросила».

Садовый предупредил, что любой внутренний конфликт мгновенно становится инструментом враждебной пропаганды. Он пообещал наказать виновных в схватке и призвал называть работников ТЦК военными.

«Закон должен быть один для всех. События вчерашнего вечера должны получить надлежащую правовую оценку. Все нарушившие закон должны понести ответственность. И давайте, наконец, перестанем называть военнослужащих „работниками ТЦК“. Мы можем обсуждать работу государственных институтов. Но препятствовать военным выполнять служебные обязанности, уничтожать имущество или брать закон в собственные руки — недопустимо», — эмоционально заявил он.

Конфликт с ТЦК во Львове — что известно

Напомним, поздно вечером 8 июля во Львове во время мер оповещения группа неизвестных заблокировала военных ТЦК и СП, повредила и опрокинула их служебный автомобиль. Инцидент произошел около 21:30 по улице Стрыйской. Во Львовском ОТЦК и СП призвали граждан не препятствовать военнослужащим и полиции выполнять законные обязанности.

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Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что после инцидента правоохранители устанавливают лиц, блокировавших авто ТЦК на Сыхове, а областной военкомат проведет служебное расследование действий военных.

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