Львов без света: Садовый сообщил о срочных изменениях в городе

Городской глава Львова Андрей Садовый / © Getty Images

Львов адаптируется к дефициту электроэнергии после массированных атак России на энергосистему. Городской голова Андрей Садовый сообщил о переходе ключевых объектов инфраструктуры на генераторы для обеспечения теплом и водой.

Об этом Садовый написал в Сети.

Городской голова отметил, что во Львове сложная ситуация с электроэнергией, однако света в городе сейчас все равно больше, чем в Киеве.

Светофоры продолжают работать на автономном питании — от 6 ч. и более суток. Часть котельных переведена на работу от генераторов. Насосные станции также обеспечены резервным питанием, поэтому водоснабжение сохраняется.

Мобильная связь функционирует в штатном режиме. Все городские службы работают. В случае необходимости жителей просят обращаться на горячую линию.

«Весна уже очень близко. Прорвемся», — заверил Садовый.

Атаки на Львов

Напомним, в последнее время российская армия чаще начала бить по западу Украины, в том числе и по Львову. Так, 8 февраля в городе во время воздушной тревоги раздались взрывы из-за атаки вражеского беспилотника. По словам Садового, целью был объект критической инфраструктуры, однако БпЛА удалось обезвредить на территории громады.

Это уже не первый инцидент за последнее время — взрывы во Львове также слышали 5 февраля.

Режим подготовки к чрезвычайной ситуации во Львове

Заметим, в конце января во Львове ввели режим подготовки к чрезвычайной ситуации из-за угрозы массированного удара РФ на фоне прогнозируемых сильных морозов. Садовый призывал жителей не паниковать, а действовать ответственно: проверить укрытия, зарядить павербанки, сделать запасы воды, еды и лекарств, а также позаботиться о соседях, которые нуждаются в помощи. Городские власти просили в случае отключения отопления не сливать воду из батарей без специального распоряжения, а в случае критической ситуации ориентироваться на ближайшие «Пункты незламности».

Львовский горсовет из-за угрозы ударов РФ рекомендовал супермаркетам и аптекам создать двухнедельный запас товаров первой необходимости, в частности хлеба, воды и детского питания. Бизнес призвали обеспечить резервное питание, логистику горючего на 14 дней и возможность расчета наличными на случай чрезвычайной ситуации.

Как информировал тогда заместитель мэра Андрей Москаленко, все городские службы переведены на усиленный режим работы для подготовки к любым сценариям.