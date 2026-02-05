- Дата публикации
- Львов
- 1145
- 1 мин
Во Львове гремят взрывы: власти сделали заявление
Власти подтвердили работу систем ПВО по вражескому беспилотнику, летающему над Львовом.
Во Львове прогремели взрывы во время воздушной тревоги 5 февраля. Над городом кружит российских дрон.
Об этом сообщили глава Львовской ОВА Максим Козицкий, мэр Львова Андрей Садовый и местные телеграм-каналы.
«Во Львове работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя», — написал Козицкий в Сети.
Перед этим он предупреждал о вражеском беспилотнике курсом на областной центр.
«Беспилотник над городом», — сообщил в свою очередь Садовый.
Жители Львова слышали стрельбу — вероятно, это звуки работы мобильных огневых групп.
К слову, 30 января Львовский горсовет рекомендовал супермаркетам и аптекам создать двухнедельный запас товаров первой необходимости и топлива из-за угрозы чрезвычайных ситуаций. Бизнес призвали обеспечить автономное питание и возможность наличного расчета. Власти города перевели все службы на усиленный режим работы, готовясь к любым сценариям и возможным российским ударам.