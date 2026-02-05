Во Львове гремят взрывы: власти сделали заявление

Львов / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Во Львове прогремели взрывы во время воздушной тревоги 5 февраля. Над городом кружит российских дрон.

Об этом сообщили глава Львовской ОВА Максим Козицкий, мэр Львова Андрей Садовый и местные телеграм-каналы.

«Во Львове работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя», — написал Козицкий в Сети.

Перед этим он предупреждал о вражеском беспилотнике курсом на областной центр.

«Беспилотник над городом», — сообщил в свою очередь Садовый.

Жители Львова слышали стрельбу — вероятно, это звуки работы мобильных огневых групп.

К слову, 30 января Львовский горсовет рекомендовал супермаркетам и аптекам создать двухнедельный запас товаров первой необходимости и топлива из-за угрозы чрезвычайных ситуаций. Бизнес призвали обеспечить автономное питание и возможность наличного расчета. Власти города перевели все службы на усиленный режим работы, готовясь к любым сценариям и возможным российским ударам.