Львов готовится к удару: аптекам и супермаркетам советуют сделать запас

Из-за угрозы чрезвычайной ситуации после возможного российского удара во Львове приняли решение рекомендовать супермаркетам и аптекам сделать двухнедельный запас товаров первой необходимости и позаботиться о резервном питании.

Об этом сообщили в пятницу, 30 января, на сайте Львовского горсовета.

«Речь идет об автономном питании, логистике для обеспечения горючего минимум на две недели и необходимых объемах товаров первой необходимости — хлеб, воду, средства гигиены, детское питание. Также важно, чтобы в случае необходимости люди могли рассчитываться наличными. Мы не знаем, какой будет ситуация, но просим бизнес заранее подготовить внутреннюю логистику и быть готовыми действовать вместе в случае чрезвычайных ситуаций», — сказала во время заседания исполкома директор департамента экономического развития Львовского горсовета Инна Свистун.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко добавил, что все городские службы переведены в усиленный режим работы.

«Важно, чтобы предприятия и торговые сети могли работать даже в сложных условиях. Мы готовимся к различным сценариям и должны быть готовы к любым вызовам», — сказал он.

Напомним, накануне во Львове запустили режим подготовки к чрезвычайной ситуации из-за угрозы нового массированного удара РФ в эти выходные. Мэр города Андрей Садовый предполагает, что враг может воспользоваться резким похолоданием и попытаться ударить по критической инфраструктуре.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что до 1 февраля Россия не будет бить по Украине по просьбе президента США Дональда Трампа — для создания благоприятных условий для переговоров.