Львов готовится к чрезвычайной ситуации: Садовый обратился к горожанам с просьбой
Львов готовится к аномальным холодам и новым массированным атакам, несмотря на разговоры об энергетическом перемирии.
Во Львове запустили режим подготовки к чрезвычайной ситуации из-за угрозы нового массированного удара РФ в эти выходные.
Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.
«Не моя работа предсказывать ракетные обстрелы или комментировать громкие заявления об „энергетическом перемирии“. Что знаю точно: синоптики в эти выходные прогнозируют сильный мороз. Он может быть сильнее предыдущего», — пишет городской голова.
Садовый предполагает, что враг может воспользоваться этим и попытаться ударить по критической инфраструктуре. Поэтому во Львове запущен режим подготовки к чрезвычайной ситуации.
«Все коммунальные службы знают, что делать. Но важно, чтобы готовы были и жители города», — говорит мэр.
Поэтому Садовый призвал львовян:
организоваться и проверить укрытия
зарядить павербанки и зарядные станции, но не оставлять их без присмотра во время зарядки;
запастись базово необходимым набором продуктов, питьевой водой и лекарствами;
выяснить, есть ли в вашем доме люди с инвалидностью, которые не могут самостоятельно передвигаться, или пожилые люди;
доверять только официальным источникам информации;
если дом останется без электричества или тепла, во входной зоне и в чате дома будет информация о ближайшем «Пункте незламности» и всех доступных услугах.
Отдельно мэр Львова призвал в случае временного отключения теплоснабжения не сливать воду с батарей до отдельного сообщения от человека, отвечающего за тот или иной дом.
«Пишу об этом не для того, чтобы разводить панику. Это разговор со взрослыми людьми, к которому мы уже давно готовы», — подытожил Садовый.
Ранее в Сети появились сообщения российских пропагандистов о якобы введенном «энергетическом перемирии».
Журналист Денис Казанский предположил, что никакого перемирия нет, а просто обычная пауза между обстрелами, потому что оккупантам нужно накопить ракеты.