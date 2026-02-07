ТСН в социальных сетях

Львов
4163
2 мин

После атаки на Львовщине 600 тыс. человек остались без света: власти встревожили заявлением

В регионе сработали силы ПВО, которые уничтожили часть дронов и несколько ракет. Однако есть попадание.

Елена Капник
Ракетный удар.

Ракетный удар. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью и утром 7 февраля Львовская область пережила массированную атаку боевыми беспилотниками и ракетами. Под прицелом находились объекты критической энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, силы ПВО сбили часть беспилотников, а также по меньшей мере две ракеты неустановленного образца. Впрочем, зафиксированы повреждения.

«Во время тревоги, которая длилась более шести часов, пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры», — подчеркнул чиновник.

Ситуация с энергетикой

Кроме того, Козицкий обратился к жителям Львовской области из-за атаки на объекты энергетики.

«Из-за того, что россияне прицельно били по объектам энергетики в разных областях нашего государства, отключения света могут продолжаться значительно дольше. Зарядите устройства первой необходимости», — подчеркнул чиновник.

Впоследствии чиновник сообщил, что после всей области без электричества осталось более 600 тысяч абонентов. В регионе действуют графики отключения света.

Последствия атаки

По данным властей, из-за атаки по объекту критической инфраструктуры в поселке Добротвор без воды и тепла остались шесть тысяч местных жителей. Над восстановлением снабжения работают все профильные службы.

Ранее Козицкий информировал, что в селе Старый Добротвор из-за попадания беспилотника загорелся жилой дом. Спасатели уже потушили пожар. По данным властей, информации о жертвах и пострадавших не поступало.

В деревне Старый Добротвор в результате российской атаки возникло возгорание жилого дома.

Напомним, глава Минэнерго Денис Шмигаль сообщил, что ночью и утром РФ избивала по основной энергосети Украины. Под ударом оказались подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ, являющиеся основой энергосети страны. Кроме того, РФ ударила по генерациям Бурштынской и Добротворской ТЭС.

4163
