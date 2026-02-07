- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 4163
- Время на прочтение
- 2 мин
После атаки на Львовщине 600 тыс. человек остались без света: власти встревожили заявлением
В регионе сработали силы ПВО, которые уничтожили часть дронов и несколько ракет. Однако есть попадание.
Ночью и утром 7 февраля Львовская область пережила массированную атаку боевыми беспилотниками и ракетами. Под прицелом находились объекты критической энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
По его словам, силы ПВО сбили часть беспилотников, а также по меньшей мере две ракеты неустановленного образца. Впрочем, зафиксированы повреждения.
«Во время тревоги, которая длилась более шести часов, пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры», — подчеркнул чиновник.
Ситуация с энергетикой
Кроме того, Козицкий обратился к жителям Львовской области из-за атаки на объекты энергетики.
«Из-за того, что россияне прицельно били по объектам энергетики в разных областях нашего государства, отключения света могут продолжаться значительно дольше. Зарядите устройства первой необходимости», — подчеркнул чиновник.
Впоследствии чиновник сообщил, что после всей области без электричества осталось более 600 тысяч абонентов. В регионе действуют графики отключения света.
Последствия атаки
По данным властей, из-за атаки по объекту критической инфраструктуры в поселке Добротвор без воды и тепла остались шесть тысяч местных жителей. Над восстановлением снабжения работают все профильные службы.
Ранее Козицкий информировал, что в селе Старый Добротвор из-за попадания беспилотника загорелся жилой дом. Спасатели уже потушили пожар. По данным властей, информации о жертвах и пострадавших не поступало.
Напомним, глава Минэнерго Денис Шмигаль сообщил, что ночью и утром РФ избивала по основной энергосети Украины. Под ударом оказались подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ, являющиеся основой энергосети страны. Кроме того, РФ ударила по генерациям Бурштынской и Добротворской ТЭС.