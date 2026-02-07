- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 690
- Время на прочтение
- 1 мин
Пограничные камеры показали скрытую жизнь лесов на западе Украины (фото, видео)
Системы видеонаблюдения на границе фиксируют не только нарушителей, но и жизнь дикой природы.
В приграничных районах Львовской области камеры наблюдения зафиксировали активность дикой природы.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в Telegram.
По информации пограничников, в объективы попали олени, косули и лиса, которые передвигаются вблизи границы.
В ГПСУ отмечают, что камеры позволяют эффективно контролировать самые отдаленные и труднопроходимые участки местности, где постоянное патрулирование затруднено. В то же время видеонаблюдение наглядно демонстрирует, что пограничные леса являются средой обитания не только мирных животных, но и потенциально опасных хищников.
Пограничники призывают граждан, находящихся в пограничной зоне, строго придерживаться установленных правил, передвигаться исключительно по определенным маршрутам и не игнорировать требования безопасности.
В службе отмечают, что встреча с диким животным может представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья.
