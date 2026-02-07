ТСН в социальных сетях

Львов
690
1 мин

Пограничные камеры показали скрытую жизнь лесов на западе Украины (фото, видео)

Системы видеонаблюдения на границе фиксируют не только нарушителей, но и жизнь дикой природы.

Наталия Магдык
Заяц

Заяц / © Pexels

В приграничных районах Львовской области камеры наблюдения зафиксировали активность дикой природы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в Telegram.

По информации пограничников, в объективы попали олени, косули и лиса, которые передвигаются вблизи границы.

В ГПСУ отмечают, что камеры позволяют эффективно контролировать самые отдаленные и труднопроходимые участки местности, где постоянное патрулирование затруднено. В то же время видеонаблюдение наглядно демонстрирует, что пограничные леса являются средой обитания не только мирных животных, но и потенциально опасных хищников.

Пограничники призывают граждан, находящихся в пограничной зоне, строго придерживаться установленных правил, передвигаться исключительно по определенным маршрутам и не игнорировать требования безопасности.

/ © скрин с видео

© скрин с видео

/ © скрин с видео

© скрин с видео

/ © скрин с видео

© скрин с видео

/ © скрин с видео

© скрин с видео

/ © скрин с видео

© скрин с видео

В службе отмечают, что встреча с диким животным может представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировано движение зайца.

