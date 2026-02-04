ТСН в социальных сетях

Мэр Львова Садовый дважды упал из-за гололеда

Городской голова Львова уверяет, что коммунальщики работают в усиленном режиме.

Богдан Скаврон
Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый

В среду, 4 февраля, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за гололеда на улицах города сегодня он упал уже дважды. При этом городской голова заверил, что коммунальщики работают в усиленном режиме.

Об этом он написал в соцсети Facebook.

«Сегодня упал уже дважды. Оказалось, что делать приседания с утра недостаточно, чтобы удержаться на льду», — отметил Садовый.

По его словам, коммунальные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное.

«Но ситуация на дорогах действительно сложная. Будьте осторожны, пожалуйста!» — обратился мэр к львовянам.

В комментариях жители города сомневаются в усиленной работе коммунальщиков.

«Может, в центре города и работают. Но чуть дальше от центра — разве что после обращения на горячую линию города, и то не всегда», — говорится в одном из комментариев.

«Спросил на [улице] С.Бандеры у дворника, почему не посыпают, ответил — 2 ведра песка дали на месяц, чем посыпать?» — написал другой комментатор.

Напомним, ранее во Львове запустили режим подготовки к чрезвычайной ситуации из-за угрозы нового массированного удара РФ. Мэр города Андрей Садовый предполагал, что враг может воспользоваться резким похолоданием и попытаться ударить по критической инфраструктуре.

