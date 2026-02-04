- Дата публикации
- Львов
- 767
- 1 мин
Мэр Львова Садовый дважды упал из-за гололеда
Городской голова Львова уверяет, что коммунальщики работают в усиленном режиме.
В среду, 4 февраля, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за гололеда на улицах города сегодня он упал уже дважды. При этом городской голова заверил, что коммунальщики работают в усиленном режиме.
Об этом он написал в соцсети Facebook.
«Сегодня упал уже дважды. Оказалось, что делать приседания с утра недостаточно, чтобы удержаться на льду», — отметил Садовый.
По его словам, коммунальные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное.
«Но ситуация на дорогах действительно сложная. Будьте осторожны, пожалуйста!» — обратился мэр к львовянам.
В комментариях жители города сомневаются в усиленной работе коммунальщиков.
«Может, в центре города и работают. Но чуть дальше от центра — разве что после обращения на горячую линию города, и то не всегда», — говорится в одном из комментариев.
«Спросил на [улице] С.Бандеры у дворника, почему не посыпают, ответил — 2 ведра песка дали на месяц, чем посыпать?» — написал другой комментатор.
Напомним, ранее во Львове запустили режим подготовки к чрезвычайной ситуации из-за угрозы нового массированного удара РФ. Мэр города Андрей Садовый предполагал, что враг может воспользоваться резким похолоданием и попытаться ударить по критической инфраструктуре.