Львів без світла: Садовий повідомив про термінові зміни в місті

Львів адаптується до дефіциту електроенергії після масованих атак Росії на енергосистему. Міський голова Андрій Садовий повідомив про перехід ключових об’єктів інфраструктури на генератори для забезпечення теплом і водою.

Про це Садовий написав у Мережі.

Міський голова зазначив, що у Львові складна ситуація з електроенергією, однак світла у місті зараз однаково більше, ніж у Києві.

Світлофори продовжують працювати на автономному живленні — від 6 год. і понад добу. Частину котелень переведено на роботу від генераторів. Насосні станції також забезпечені резервним живленням, тож водопостачання зберігається.

Мобільний зв’язок функціонує у штатному режимі. Усі міські служби працюють. У разі потреби мешканців просять звертатися на гарячу лінію.

«Весна вже дуже близько. Прорвемось», — запевнив Садовий.

Атаки на Львів

Нагадаємо, останнім часом російська армія частіше почала бити по заходу України, зокрема і по Львову. Так, 8 лютого у місті під час повітряної тривоги пролунали вибухи через атаку ворожого безпілотника. За словами Садового, ціллю був об’єкт критичної інфраструктури, проте БпЛА вдалося знешкодити на території громади.

Це вже не перший інцидент за останній час — вибухи у Львові також чули 5 лютого.

Режим підготовки до надзвичайної ситуації у Львові

Зауважимо, в кінці січня у Львові впровадили режим підготовки до надзвичайної ситуації через загрозу масованого удару РФ на тлі прогнозованих сильних морозів. Садовий закликав мешканців не панікувати, а діяти відповідально: перевірити укриття, зарядити повербанки, зробити запаси води, їжі та ліків, а також подбати про сусідів, які потребують допомоги. Міська влада просила у разі відключення опалення не зливати воду з батарей без спеціального розпорядження, а в разі критичної ситуації орієнтуватися на найближчі «Пункти незламності».

Львівська міськрада через загрозу ударів РФ рекомендувала супермаркетам та аптекам створити двотижневий запас товарів першої потреби, зокрема хліба, води та дитячого харчування. Бізнес закликали забезпечити резервне живлення, логістику пального на 14 днів та можливість розрахунку готівкою на випадок надзвичайної ситуації.

Як інформував тоді заступник мера Андрій Москаленко, усі міські служби переведено на посилений режим роботи для підготовки до будь-яких сценаріїв.