Человек-символ: во Львове умер известный краевед и экскурсовод

Известный львовский экскурсовод умер после тяжелой болезни.

В Львове во вторник, 12 октября, скончался известный краевед, экскурсовод Василий Радковец.

Об этом в Facebook сообщил его брат Иван Радковец.

59-летний Василий Радковец был известен тем, что проводил Львовом тематические экскурсии. Его часто можно было увидеть в центре Львова. С 2017 году Василий Радковец работал ведущим специалистом в Центре развития туризма Львовского горсовета.

Городской председатель Львова Андрей Садовый отметил, что известный львовский экскурсовод умер после тяжелой болезни.

"Человек-бренд, человек-символ, человек-история. Большая потеря. Скорбим, сочувствуем родным и близким", — отметил мэр Львова.

Прощание с Василием Радковцом состоится 14 октября в часовне при церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что на площади святого Иоанна Павла II папы Римского на Сыхове.

Напомним, у Львова трагически разбился 28-летний автогонщик.

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