Во Львовской области нетрезвый водитель созвал митинг в свою поддержку и заставил полицию пройти тест на алкоголь

Во Львовской области нетрезвый водитель созвал митинг в свою поддержку и заставил полицию пройти тест на алкоголь

На водителя составили протокол за управление в нетрезвом состоянии.

В г. Рудки Львовской области нетрезвый водитель, которого остановила полиция, созвал в свою поддержку знакомых и друзей. Те заблокировали авто полиции, обвинив копов в том, что это якобы они были нетрезвые.

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Об этом сообщает zaxid.net.

Патрульные Самборского районного отдела полиции остановили за нарушение ПДД автомобиль ВАЗ, за рулем которого был 40-летний житель Рудок. Полицейские заподозрили, что водитель был нетрезв. Однако мужчина отказался признавать нарушения и созвал в свою поддержку митинг, на который пришли его друзья и знакомые. Люди заблокировали автомобиль полиции, заставив копов пройти тест на алкоголь, который подтвердил, что полицейские были трезвы.

Сам водитель-нарушитель отказался проходить тест на состояние опьянения, а 11 октября в Сети опубликовали видео, на котором люди блокируют авто полиции, обвинив копов в употреблении алкоголя и в том, что они якобы едва не сбили прохожих.

Руководитель Самборского отдела полиции Сергей Захарчик сообщил, что правоохранители были трезвые и не причастны к тому, в чем их обвинили.

"Поскольку было телефонное сообщение, что полицейские находятся нетрезвые — чтобы не было лишних вопросов, полицейские поехали сами в больницу и прошли медосмотр. Они были трезвые", — сообщил полицейский.

На 40-летнего водителя, который и стал причиной конфликта, несмотря на его отказ от медосмотра, полицейские составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (управление в нетрезвом состоянии) КоАП.

Напомним, полицейский из Волыни перечислил тещи 800 тыс. Грн бюджетных денег за "ремонт служебных авто.

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