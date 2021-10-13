Людина-символ: у Львові помер відомий краєзнавець та екскурсовод

Відомий львівський екскурсовод помер після тяжкої хвороби.
У Львові у вівторок, 12 жовтня, помер відомий краєзнавець, екскурсовод Василь Радковець.
Про це у Facebook повідомив його брат Іван Радковець.
59-річний Василь Радковець був відомий тим, що проводив Львовом тематичні екскурсії. Його часто можна було побачити в центрі Львова. Від 2017 року Василь Радковець працював провідним спеціалістом у Центрі розвитку туризму Львівської міськради.
Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що відомий львівський екскурсовод помер після тяжкої хвороби.
"Людина-бренд, людина-символ, людина-історія. Велика втрата. Сумуємо, співчуваємо рідним і близьким", – зазначив мер Львова.
Прощання із Василем Радковцем відбудеться 14 жовтня у каплиці при Церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що на майдані святого Івана Павла ІІ папи Римського на Сихові.
Нагадаємо, біля Львова трагічно розбився 28-річний автогонщик.