Людина-символ: у Львові помер відомий краєзнавець та екскурсовод

Людина-символ: у Львові помер відомий краєзнавець та екскурсовод

Відомий львівський екскурсовод помер після тяжкої хвороби.

У Львові у вівторок, 12 жовтня, помер відомий краєзнавець, екскурсовод Василь Радковець.

Про це у Facebook повідомив його брат Іван Радковець.

59-річний Василь Радковець був відомий тим, що проводив Львовом тематичні екскурсії. Його часто можна було побачити в центрі Львова. Від 2017 року Василь Радковець працював провідним спеціалістом у Центрі розвитку туризму Львівської міськради.

Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що відомий львівський екскурсовод помер після тяжкої хвороби.

"Людина-бренд, людина-символ, людина-історія. Велика втрата. Сумуємо, співчуваємо рідним і близьким", – зазначив мер Львова.

Прощання із Василем Радковцем відбудеться 14 жовтня у каплиці при Церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що на майдані святого Івана Павла ІІ папи Римського на Сихові.

Нагадаємо, біля Львова трагічно розбився 28-річний автогонщик.

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