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Во Львове столкнулись поезда: есть пострадавшие (обновлено)
Во Львове произошла авария на железной дороге — возле улицы Старознесенской столкнулись поезда.
В районе улицы Старознесенской во Львове вечером 8 октября произошла железнодорожная авария — столкнулись поезда.
Эту информацию подтвердили в «Укрзализныце».
Во Львове столкнулись поезда: что известно
Первоначально информацию о столкновениях распространяли в соцсетях. Впоследствии в пресс-службе компании сообщили, что во время отправления со станции Пидзамче дизель-поезд сообщением Львов — Сокаль допустил столкновение с электровозом.
«Травму ноги получил машинист дизель-поезда, также медицинская помощь оказывается 4 пассажирам дизель-поезда», — сообщили в «Укрзализныце».
Кроме того, медицинская помощь предоставляется четырём пассажирам дизель-поезда. В то же время машинисты электровоза не пострадали.
На месте происшествия работают все ключевые специалисты железной дороги и специальные службы по тщательному расследованию обстоятельств чрезвычайной ситуации.
Напомним, в Киеве возникли временные затруднения в работе метро. Движение поездов и работу эскалаторов полностью приостанавливали из-за проблем с внешним энергоснабжением.