Во Львове столкнулись поезда: есть пострадавшие (обновлено)

Поезда столкнулись во Львове: / © соцмережі

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В районе улицы Старознесенской во Львове вечером 8 октября произошла железнодорожная авария — столкнулись поезда.

Эту информацию подтвердили в «Укрзализныце».

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Во Львове столкнулись поезда: что известно

Первоначально информацию о столкновениях распространяли в соцсетях. Впоследствии в пресс-службе компании сообщили, что во время отправления со станции Пидзамче дизель-поезд сообщением Львов — Сокаль допустил столкновение с электровозом.

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«Травму ноги получил машинист дизель-поезда, также медицинская помощь оказывается 4 пассажирам дизель-поезда», — сообщили в «Укрзализныце».

Кроме того, медицинская помощь предоставляется четырём пассажирам дизель-поезда. В то же время машинисты электровоза не пострадали.

На месте происшествия работают все ключевые специалисты железной дороги и специальные службы по тщательному расследованию обстоятельств чрезвычайной ситуации.

Поезда столкнулись во Львове / © соцмережі

Поезда столкнулись во Львове / © соцмережі

Поезда столкнулись во Львове / © соцмережі

Поезда столкнулись во Львове / © соцмережі

Потяги зіткнулися у Львові / © соцмережі

Потяги зіткнулися у Львові / © соцмережі

Напомним, в Киеве возникли временные затруднения в работе метро. Движение поездов и работу эскалаторов полностью приостанавливали из-за проблем с внешним энергоснабжением.

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