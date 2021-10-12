Во Львовской области 25-летний парень жестоко убил односельчанина

Злоумышленник наносил потерпевшему удары ногами и руками.

В одном из сел Золочевского района Львовской области 25-летний мужчина убил своего 50-летнего одонесльчанина. В субботу, 9 октября, около 13:00 в полицию позвонила женщина и сообщила, что обнаружила в квартире тело своего зятя без признаков жизни.

Как сообщили сегодня, 12 октября, в полиции Львовщины, злоумышленнику уже объявили о подозрении в совершении преступления.

"8 октября около 19:30 в доме, где проживал погибший, произошел конфликт между ним и его 25-летним односельчанином, во время которого последний нанес потерпевшему многочисленных ударов ногами и руками. В результате полученных травм 50-летний мужчина скончался дома на следующий день", — рассказали в полиции.

Сначала правоохранители на месте преступления не обнаружили на теле 50-летнего погибшего видимых признаков насильственной смерти. Однако, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины была вызвана тупой травмой живота.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание — до десяти лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области сын жестоко избил родную мать, а потом ее задушил.

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