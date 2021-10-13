Ситуация хуже, чем в прошлом году: Садовый предупредил львовян об усилении карантина

Ситуация хуже, чем в прошлом году: Садовый предупредил львовян об усилении карантина

Львов введет новые ограничения в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

Во Львове уже сегодня, 13 октября, могут объявить о введении новых карантинных ограничений из-за стремительного роста количества госпитализированных больных коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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"Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 во Львове увеличивается. Отдельно хочу обратить внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей. Мы уже готовим больницу на Орлика к приему детей", — написал Садовый.

По его словам, ситуация с COVID-19 выглядит хуже, чем в прошлом году в аналогичное время.

"Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения", — анонсировал мэр Львова.

Какими будут эти ограничения, мэр не уточнил.

Напомним, ученые НАН заявили, что в Украине текущая волна коронавируса по большинству показателей превысила прошлогоднюю осеннюю волну. В ближайшее время количество инфицированных будет увеличиваться и дальше.

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