Возле Львова трагически разбился 28-летний автогонщик: стали известны детали смертельного ДТП (фото)

Молодой автогонщик ехал на пассажирском сиденьи, как вдруг водитель врезался в отбойник и вылетел в кювет. Оба мужчины погибли на месте ДТП.
В ночь с 8 на 9 октября на трассе Киев — Чоп, вблизи села Хоросно Львовского района, в ДТП разбились 28-летний автогонщик Юрий Новак и 40-летний водитель авто Дмитрий. Водитель не справился с управлением, врезался в отбойник, после чего слетел в кювет и перевернулся.
Как пишет OBOZREVATEL, в результате столкновения пассажира выбросило из автомобиля, а самого водителя зажало в салоне. Спасти их уже было невозможно.
"По неподтвержденным данным, трагедия произошла во время проведения нелегальных уличных гонок. В полиции Львовской области пока не могут подтвердить, было ли это ночное мероприятие легальным", — говорится в сообщении.
В ночь трагедии, по словам знакомых погибшего, Юрий ехал на пассажирском сиденье DAEWOO Sens. Многие не понимают, почему он решил проехать именно этим автомобилем. В результате аварии Юрию, как и 40-летнему водителю Дмитрию, выжить не удалось.
По факту смертельного ДТП полиция открыла уголовное производство по статье 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения.
Известно, что 28-летний Юрий Новак давно увлекался автогонками. У него был спортивный желтый Ford. В соцсети он публиковал кадры уличных гонок 1 августа. Учитывая его сообщения, можно предположить, что мужчина был одним из организаторов таких авторазвлечений.
По данным издания, Юрий был владельцем компании по тонировке стекла. По словам одного из знакомых, ранее он занимался автозвуком.
Еще несколько лет назад Юрий рассказывал в соцсети, что занимался продажей Tesla. В 2019 году он похвастался, что сумел продать первый такой автомобиль за 95 тысяч долларов.
В соцсетях знакомые и близкие Юрия вспоминают его как жизнерадостного и доброго человека.
"Ты был моим старшим братом, наставником и человеком, который сделал в моей жизни много положительных изменений. Ты был очень позитивным человеком, с тобой можно было погрустить и посмеяться от души. Я тебя никогда не забуду", — написал после трагедии львовский фотограф Назар Дорош.
Напомним, в Киеве произошла смертельная авария: иномарка вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с бетоновозом.