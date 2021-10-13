Возле Львова трагически разбился 28-летний автогонщик: стали известны детали смертельного ДТП (фото)

Молодой автогонщик ехал на пассажирском сиденьи, как вдруг водитель врезался в отбойник и вылетел в кювет. Оба мужчины погибли на месте ДТП.

В ночь с 8 на 9 октября на трассе Киев — Чоп, вблизи села Хоросно Львовского района, в ДТП разбились 28-летний автогонщик Юрий Новак и 40-летний водитель авто Дмитрий. Водитель не справился с управлением, врезался в отбойник, после чего слетел в кювет и перевернулся.

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Как пишет OBOZREVATEL, в результате столкновения пассажира выбросило из автомобиля, а самого водителя зажало в салоне. Спасти их уже было невозможно.

"По неподтвержденным данным, трагедия произошла во время проведения нелегальных уличных гонок. В полиции Львовской области пока не могут подтвердить, было ли это ночное мероприятие легальным", — говорится в сообщении.

В ночь трагедии, по словам знакомых погибшего, Юрий ехал на пассажирском сиденье DAEWOO Sens. Многие не понимают, почему он решил проехать именно этим автомобилем. В результате аварии Юрию, как и 40-летнему водителю Дмитрию, выжить не удалось.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

По факту смертельного ДТП полиция открыла уголовное производство по статье 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения.

Известно, что 28-летний Юрий Новак давно увлекался автогонками. У него был спортивный желтый Ford. В соцсети он публиковал кадры уличных гонок 1 августа. Учитывая его сообщения, можно предположить, что мужчина был одним из организаторов таких авторазвлечений.

фото/Юрий Новак, Instagram

фото/Юрий Новак, Instagram

По данным издания, Юрий был владельцем компании по тонировке стекла. По словам одного из знакомых, ранее он занимался автозвуком.

фото/Юрий Новак, Instagram

Еще несколько лет назад Юрий рассказывал в соцсети, что занимался продажей Tesla. В 2019 году он похвастался, что сумел продать первый такой автомобиль за 95 тысяч долларов.

фото/Юрий Новак, Instagram

В соцсетях знакомые и близкие Юрия вспоминают его как жизнерадостного и доброго человека.

"Ты был моим старшим братом, наставником и человеком, который сделал в моей жизни много положительных изменений. Ты был очень позитивным человеком, с тобой можно было погрустить и посмеяться от души. Я тебя никогда не забуду", — написал после трагедии львовский фотограф Назар Дорош.

Напомним, в Киеве произошла смертельная авария: иномарка вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с бетоновозом.

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