Кокаїн і мільйони євро: у Львові затримали злочинну групу за грабежі та наркобізнес в ЄС (фото)

Кокаїн і мільйони євро: у Львові затримали злочинну групу за грабежі та наркобізнес в ЄС (фото)

Затримані грабували банківські термінали за допомогою спецтехіки, а гроші вкладали у наркобізнес з ЄС.

СБУ затримала у Львові "на гарячому" міжнародну злочинну групу, яка займалася фінансовими махінаціями та наркобізнесом в ЄС. За попередньою інформацією, збитки від діяльності банди становлять мільйони євро.

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Як повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області, ділків затримали під час чергової реалізації 200 гр кокаїну вартістю 500 тис грн.

Як стало відомо, злочинці викрадала гроші в громадян ЄС, а надалі ці фінанси використовували у сфері наркоторгівлі.

Група діяла два роки, до неї входили з 11 осіб. Зловмисники "спеціалізувалися" на пограбуваннях банківських терміналів. Зокрема, за допомогою спеціальних технічних засобів.

Одна "реалізація" зловмисників приносила їм близько 500 тис. євро "доходів".

Їхній останній злочин зафіксували на території Нідерландів. Там вони вкладали вкрадені гроші в наркобізнес. Зокрема, організували трансфер "ротердамського" кокаїну для продажу в Україні.

Передачу здійснювали партіями по півкілограма. Окрім кокаїну зловмисники торгували й іншими наркотичними засобами.

Правоохоронці провели 19 обшуків на території Львівської, Одеської та Волинської областей і вилучили наркотиків на 1,3 млн грн, зброю та понад півмільйона гривень.

Трьом учасникам групи повідомили про підозру за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання щодо оголошення ще й інших підозр, зокрема за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, автоматизованих систем та комп’ютерних мереж) КК України.

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