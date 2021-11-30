На дорогах буде небезпечно: у Львівській області штормове попередження через сніг, ожеледицю та вітер

Водіям слід бути максимально обережними на дорогах.
Сьогодні, 30 листопада, у Львові та області очікується сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 - 14 м/с, пориви 15 - 20 м/с, слабкі хуртовини. У зв'язку з такими погодними умовами на Львівщині оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.Температура повітря вночі 1 - 6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
За даними синоптиків, через опади очікується погіршення видимості. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря сильно не зміниться.
"По території Львівської області та місту Львову 30 листопада пориви західного вітру 15 – 20 м/с, на дорогах ожеледиця. Для автотранспорту: 30 листопада часом сніг та мокрий сніг. (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у Львівській міській раді, Львів готовий до зими. За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександра Одинця, з 20 листопада усі комунальні підприємства, які будуть задіяні в роботі з механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі, переведені в режим цілодобового чергування снігоприбиральної техніки. За відповідних погодних умов техніка готова виїжджати для прибирання снігу і посипання вулиць піскосумішшю.
Як уже повідомлялось, до України зайшов потужний циклон: у всій країні оголошено штормове попередження.
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