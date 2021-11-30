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Коронавірус у Львові та області зробив стрибок угору: статистика на 30 листопада

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Коронавірус у Львові та області зробив стрибок угору: статистика на 30 листопада

unsplash.com

За добу в міських ковідних лікарнях померло 7 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 30 листопада, демонструє зростання. 

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 209 007 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 5470  – летальні. 

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради. 

"За минулу добу лабораторні центри провели 1463 ПЛР-тести. Відтак, 467 – позитивні, з них львів’ян – 105. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді. 

Загалом в стаціонарах перебуває 528 осіб: 501 з них має COVID-19, 48 – у реанімації, 42 людини підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів поступило 43 особи, (з них вакцинованих – 6), виписано – 81, померло – 7.

Із них:

  • ЛШМД надійшло 26 осіб (з них вакцинований – 1), виписано – 29, померло – 5.
  • 8 МКЛ надійшло 4 особи (ніхто не вакцинований), виписано – 29, померло – 2.
  • 1 МКЛ надійшло 6 осіб (з них вакцинованих – 3), виписано – 11, ніхто не помер.
  • 5 МКЛ надійшло 7 осіб (з них вакцинованих – 2), виписано – 12, ніхто не помер.

Вчора, 29 листопада, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 984 ПЛР-тести: 203 – позитивні, з них львів’ян – 88.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov.

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