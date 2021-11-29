У Львові попрощались із заступницею міністра освіти Любомирою Мандзій: фото

Поховали освітянку на Янівському кладовищі у Львові.
У Львові 29 листопада попрощались із заступницею міністра освіти, колишньою в.о. міністра освіти Любомирою Мандзій, яка померла на 48 році життя.
Про це повідомляє "Суспільне".
Чин похорону відбувся у Львові в храмі Вознесіння Господнього. Поховали освітянку на Янівському кладовищі.
Прийшли попрощатись із Любомирою Мандзій її рідні, друзі та колеги. Співробітниця покійної розповіла, що освітянка відповідала за проведення ЗНО в Україні і їй це успішно вдалось.
"Нам скасували пробне ЗНО, ми переносили основну сесію. Треба було добути для кожного учасника маски, санітайзери, на то коштів не було. І вона, треба віддати їй належне, зуміла в той час втримати ЗНО", - розповіла колега Лариса Середяк.
У Львівській-Сокальській єпархії Православної церкви України повідомили, що тіло покійної принесли до храму Вознесіння Господнього ще в неділю ввечері, 28 листопада. Там із Любомирою Мандзій і прощались.
Померла заступниця міністра освіти від тяжкої хвороби, з якою вона боролась останні півтора року.
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