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У Львові попрощались із заступницею міністра освіти Любомирою Мандзій: фото

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У Львові попрощались із заступницею міністра освіти Любомирою Мандзій: фото

Фото: Львівсько-Сокальська єпархія Православної церкви України

Поховали освітянку на Янівському кладовищі у Львові.

У Львові 29 листопада попрощались із заступницею міністра освіти, колишньою в.о. міністра освіти Любомирою Мандзій, яка померла на 48 році життя. 

Про це повідомляє "Суспільне". 

Чин похорону відбувся у Львові в храмі Вознесіння Господнього. Поховали освітянку на Янівському кладовищі. 

Прийшли попрощатись із Любомирою Мандзій її рідні, друзі та колеги. Співробітниця покійної розповіла, що освітянка відповідала за проведення ЗНО в Україні і їй це успішно вдалось. 

Фото: Львівсько-Сокальська єпархія Православної церкви України / ©
Фото: Львівсько-Сокальська єпархія Православної церкви України

"Нам скасували пробне ЗНО, ми переносили основну сесію. Треба було добути для кожного учасника маски, санітайзери, на то коштів не було. І вона, треба віддати їй належне, зуміла в той час втримати ЗНО", - розповіла колега Лариса Середяк.

У Львівській-Сокальській єпархії Православної церкви України повідомили, що тіло покійної принесли до храму Вознесіння Господнього ще в неділю ввечері, 28 листопада. Там із Любомирою Мандзій і прощались. 

Померла заступниця міністра освіти від тяжкої хвороби, з якою вона боролась останні півтора року. 

Фото: Львівсько-Сокальська єпархія Православної церкви України / ©
Фото: Львівсько-Сокальська єпархія Православної церкви України

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