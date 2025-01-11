На Львівщині сталося масштабне ДТП: багато постраждалих

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 січня близько 19:30 на автодорозі «Куровичі-Рогатин» у селі Затемне Львівського району.

Про це повідомила поліція Львівської області.

За попередніми даними правоохоронців, сталася ДТП за участю легкового автомобіля Peugeot 3008, яким керував 36-річний мешканець Івано-Франківська, та автобуса Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 39-річний житель Львівського району. Внаслідок зіткнення травмувалися водій легковика та шестеро пасажирів автобуса.

Серед постраждалих – троє жінок віком 17, 18 і 41 рік з Львівського району, 67-річна львів’янка, 28-річний мешканець Львівського району та 48-річний чоловік із Золочівського району. Всі вони отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до медичних установ.

Винуватцю загрожує обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Житомирщині неповнолітній водій збив двох підлітків.

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