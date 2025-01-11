Во Львовской области произошло масштабное ДТП: : много пострадавших

В результате столкновения легковушки и автобуса пострадали семь человек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 января около 19:30 на автодороге "Куровичи-Рогатин" в селе Затемное Львовского района.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

По предварительным данным правоохранителей, произошло ДТП с участием легкового автомобиля Peugeot 3008, которым управлял 36-летний житель Ивано-Франковска, и автобуса Mercedes-Benz, за рулем которого находился 39-летний житель Львовского района. В результате столкновения травмировались водитель легковушки и шесть пассажиров автобуса.

Среди пострадавших – три женщины в возрасте 17, 18 и 41 год из Львовского района, 67-летняя львовянка, 28-летний житель Львовского района и 48-летний мужчина из Золочевского района. Все они получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Виновнику грозит ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в Житомирской области несовершеннолетний водитель сбил двух подростков.

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