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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
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439
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1 хв

Україну замітає снігом посеред листопада: де вхурделило, прогноз синоптиків (відео)

Синоптики Укргідрометцентру заспокоюють, що справжньої зими на рівнинах наразі очікувати не варто, адже сніг швидко розтане через плюсову температуру.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Сніг на Львівщині

Сніг на Львівщині / © "Варта 1"

У п’ятницю, 13 листопада, в Україні зафіксували перші відчутні прояви зимової негоди. Західні області країни почало замітати снігом, водночас на решті території переважає дощова погода.

Відео й фото засніжених вулиць активно публікують у соцмережах мешканці Львівщини. Опади вже накрили Самбір, Дрогобич, Новояворівськ, а також сам Львів.

За прогнозом Укргідрометцентру, протягом 13 листопада мокрий сніг також очікується у Карпатах і на Закарпатті. У високогір’ї синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища:

  • хуртовини та сильне налипання мокрого снігу;

  • ожеледицю на дорогах;

  • шквальні пориви вітру швидкістю до 25–30 м/с.

Водночас у більшості інших регіонів України найближчими днями йтимуть дощі. Фахівці зазначають, що утворення стійкого снігового покриву на рівнинній частині країни наразі не прогнозується — навіть там, де пройде мокрий сніг, він швидко танутиме через денну плюсову температуру повітря.

Раніше синотики попереджали про те, що Україну накриє потужний циклон зі снігом.

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