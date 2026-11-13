- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 439
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну замітає снігом посеред листопада: де вхурделило, прогноз синоптиків (відео)
Синоптики Укргідрометцентру заспокоюють, що справжньої зими на рівнинах наразі очікувати не варто, адже сніг швидко розтане через плюсову температуру.
У п’ятницю, 13 листопада, в Україні зафіксували перші відчутні прояви зимової негоди. Західні області країни почало замітати снігом, водночас на решті території переважає дощова погода.
Відео й фото засніжених вулиць активно публікують у соцмережах мешканці Львівщини. Опади вже накрили Самбір, Дрогобич, Новояворівськ, а також сам Львів.
За прогнозом Укргідрометцентру, протягом 13 листопада мокрий сніг також очікується у Карпатах і на Закарпатті. У високогір’ї синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища:
хуртовини та сильне налипання мокрого снігу;
ожеледицю на дорогах;
шквальні пориви вітру швидкістю до 25–30 м/с.
Водночас у більшості інших регіонів України найближчими днями йтимуть дощі. Фахівці зазначають, що утворення стійкого снігового покриву на рівнинній частині країни наразі не прогнозується — навіть там, де пройде мокрий сніг, він швидко танутиме через денну плюсову температуру повітря.
Раніше синотики попереджали про те, що Україну накриє потужний циклон зі снігом.