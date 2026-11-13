Україну замітає снігом посеред листопада: де вхурделило, прогноз синоптиків (відео)

Сніг на Львівщині / © "Варта 1"

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У п’ятницю, 13 листопада, в Україні зафіксували перші відчутні прояви зимової негоди. Західні області країни почало замітати снігом, водночас на решті території переважає дощова погода.

Відео й фото засніжених вулиць активно публікують у соцмережах мешканці Львівщини. Опади вже накрили Самбір, Дрогобич, Новояворівськ, а також сам Львів.

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За прогнозом Укргідрометцентру, протягом 13 листопада мокрий сніг також очікується у Карпатах і на Закарпатті. У високогір’ї синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища:

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хуртовини та сильне налипання мокрого снігу;

ожеледицю на дорогах;

шквальні пориви вітру швидкістю до 25–30 м/с.

Дата публікації 15:20, 13.11.26 Кількість переглядів 7 На Львівщині сніжить

Водночас у більшості інших регіонів України найближчими днями йтимуть дощі. Фахівці зазначають, що утворення стійкого снігового покриву на рівнинній частині країни наразі не прогнозується — навіть там, де пройде мокрий сніг, він швидко танутиме через денну плюсову температуру повітря.

Раніше синотики попереджали про те, що Україну накриє потужний циклон зі снігом.

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