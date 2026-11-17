Суд, мобілізація / © ТСН

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Городоцький районний суд Львівської області засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який відмовився від призову під час мобілізації через релігійні переконання. Засуджений понад 16 років належить до релігійної організації Свідків Єгови та вимагав замінити військову службу на альтернативну.

Про це йдеться у відповідному вироку суду.

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Як встановило слідство, у червні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Проте 17 червня у ТЦК він відмовився брати бойову повістку на відправлення до обласного збірного пункту, натомість подавши письмову заяву з проханням про альтернативну (невійськову) службу без зброї. Попри попередження про кримінальну відповідальність, до пункту збору він не з’явився, а згодом відмовився і від повторної повістки на серпень 2024 року.

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У суді обвинувачений не заперечував факту відмови, але винним себе не визнав. Він пояснив, що з червня 2010 року є охрещеним служителем Свідків Єгови, і віра забороняє йому брати участь у війні — цей статус підтвердили офіційними довідками. Крім того, вже під час судового розгляду чоловік оформив догляд за матір’ю та з 27 липня 2025 року отримав законну відстрочку. Проте суд наголосив, що на момент відмови від повістки влітку 2024 року права на відстрочку він не мав, тому пізніші обставини не звільняють його від відповідальності.

Відхиляючи аргументи захисту щодо віросповідання, суд послався на позицію Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від жовтня 2025 року. Згідно з нею, релігійні переконання дають право відмовитися від носіння чи використання зброї, але не звільняють від самого призову під час мобілізації. Також зазначається, що законодавство передбачає альтернативну службу лише замість строкової, а не під час дії воєнного стану.

У результаті суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову під час мобілізації) та призначив три роки реального ув’язнення без випробувального терміну. Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді.

Раніше ми писали про те, що Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову чоловіка, якого мобілізували до Нацгвардії. Він наполягав, що через релігійні переконання не може проходити військову службу, а також заявляв про право на відстрочку у зв’язку з навчанням. Однак суд не знайшов підстав для скасування рішень про його призов.

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