На Львівщині чоловік знепритомнів після ВЛК: що сталося

Військові запевняють, що жодних протиправних дій щодо громадянина з боку працівників ТЦК вчинено не було.

На Львівщині військовозобов’язаний під час проходження військово-лікарської комісії в одному з медичних закладів у місті Буську вийшов з медзакладу і знепритомнів внаслідок епілептичного приступу.

Про це повідомили в Львівському обласному ТЦК та СП.

У повідомленні уточнили, що сестра військовозобов’язаного, яка була поруч, першою почала надавати йому допомогу.

“Намагаючись уникнути заковтування язика, [вона] отримала фізичні травми у вигляді укусів зубами, які стали наслідком неконтрольованих дій останнього”, - зазначили в ТЦК, пояснивши, що саме через це у неї на руках були сліди крові.

Військові запевняють, що жодних протиправних дій щодо громадянина з боку працівників ТЦК вчинено не було. Йому надано всю необхідну допомогу і наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Також в обласному ТЦК повідомили, що до Буського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаний був доставлений екіпажем патрульної поліції для “з’ясування та уточнення військово-облікових документів”.

Нагадаємо, раніше в Львівському обласному ТЦК та СП відреагували на скандальному відео, на якому представники групи оповіщення затягували чоловіка до буса і жорстоко били по ногах.

Читайте також: