Масове отруєння у містечку для внутрішньо переміщених осіб Львова: 13 людей ушпиталили

Масове отруєння в містечку для ВПО у Львові

В містечку для ВПО у Львові - спалах інфекції. Там отруїлися 21 дитина до 17 років та 11 дорослих.Наразі 13 людей госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба ЛОВА.

"До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували 11 осіб, з них 9 дітей до 17 років, з первинним діагнозом гостра кишкова інфекція з числа внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають у модульному містечку м. Львова", - сказала гендиректорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко.

За її словами, постраждалі поступили зі скаргами на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла, частий рідкий стілець у стані середньої важкості.

Після медичного огляду мешканців модульного містечка виявлено ще 21 хворого з легким перебігом, з них 12 дітей до 17 років.

"Хворих ізольовано. Вони залишаються на амбулаторному лікуванні під спостереженням лікарів 4-ї міської поліклініки міста Львова. Всього захворіло 32 особи, з них 21 дитина до 17 років", - розповіла епідеміологиня.

За її словами, зараз здійснюють комплекс лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів: проведено дезінфекцію приміщень у містечку, триває епідрозслідування.

Наразі у містучку працюють лікарі та медичні фахівці, додала Наталія Іванченко.

Згідно з інформацією директора Львівської обласної інфекційної лікарні Сергія Федоренка, усі хворі на момент надходження перебували у стані середньої важкості.

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