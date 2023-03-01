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У Львові батько побив сина шваброю: як покарали дебошира

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Львові батько побив сина шваброю: як покарали дебошира

Фото: pixabay.com

Під час конфлікту чоловік почав гамселити сина дерев'яною колодкою від швабри.

У Львові суд визнав винним батька, який побив власного сина дерев'яною колодкою від швабри.

Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Львова.

Як йдеться у матеріалах справи, батько почав сваритися з сином на подвір'ї власного будинку.

Під час конфлікту чоловік почав гамселити сина дерев'яною колодкою від швабри. Він завдав удари "в ділянку лівого плеча, лівої кисті та шиї спереду, декілька ударів кулаком правої руки в область носа, нижньої частини щелепи та губи зліва, чим спричинив потерпілому тілесні ушкодження у вигляді садна на спинці носа, на шиї спереду, в ділянці нижньої щелепи зліва, на лівій кисті, крововилив на слизовій оболонці верхньої губи зліва, синців на лівому плечі".

Обвинувачений у суді визнав свою вину та пояснив, що проживає разом з сином. За словами чоловіка, син його спровокував, тому він не стерпів та накинувся на нього.

Суд визнав винним чоловіка та присудив йому штраф у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 340 гривень.

Раніше на Львівщині суд покарав чоловіка за вчинення домашнього насильства над своєю колишньою дружиною.

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Дата публікації
Перегляди
125
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