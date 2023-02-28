Споїли клофеліном та поцупили навіть взуття: у Львові шахраї обікрали військового, який був на лікуванні

У Львові група шахраїв споїла клофеліном 28-річного військового, який приїхав до міста на лікування. Зловмисники вкрали у потерпілого навіть куртку та взуття.

Про це розповів потерпілий у ТікТок та повідомили в поліції Львівської області.

Чоловік розповів, що він після поранення від 19 січня лікувався у військовому госпіталі в Львові. Під час прогулянки він познайомився в одному із закладів з трьома чоловіками та дівчиною. Ті запропонували пригостити його випивкою.

"Я випив те, чим вони мені пригостили, і хвилин через 10 я вже не пам’ятав нічого. Наступного ранку о 10 годині я прокинувся в наркодиспансері напівголий. Мені сказали, що мене знайшла патрульна поліція непритомним біля Личаківського ринку і сюди привезла швидка. З мене зняли берці, куртку, в якій був військовий квиток, історія хвороби, навушники, телефон, гроші. Цього всього при мені не було – лише якась бомжацька жилетка з ключами від готельного номера", – розповів військовий.

Потерпілий одразу заявив до поліції, там сказали чекати до понеділка. Проте військовий провів власне розслідування за допомогою камер спостереження, де він впізнав одного із шахраїв. Чоловік зазначає, що йому вдалось затримати одного із кривдників і той погодився йому повернути одяг та документи, проте заявив, що мобільний телефон він нібито і сам загубив.

Тоді військовий сам привів його до поліції. Там виявилось, що підозрюваний має багате кримінальне минуле. Після затримання наступного дня шахрая відпустили.

"Мені здалося, що це не перший випадок. Що він працює за такою схемою: заводить на кладовище, напоює клофеліном і потім грабує", - каже потерпілий.

Поліція Львівської області після розголошення інциденту повідомила, що вони проводять розслідування.

"У січні у Львівське районне управління поліції №1 з заявою про крадіжку особисто звернувся 28-річний військовослужбовець, який тимчасово перебував у Львові. За його словами, на території Личаківського кладовища візуально знайомий чоловік на ім’я Роман викрав у нього мобільний телефон, навушники, берці та інше майно. Правоохоронці встановили особу чоловіка, ним виявився 36-річний львів’янин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

У поліції відкрили провадження за за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у м. Тячів Закарпатської області чоловік вкрав автомобіль, бо місцевий військкомат відмовився його мобілізувати.

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