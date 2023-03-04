У Львівській області чоловік вбив сапою сусіда

У Самборі під час конфлікту 60-річний чоловік у нетверезому стані вбив свого 50-річного сусіда. Він кілька разів вдарив його металевою сапою.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Повідомлення про чоловіка з важкими травмами, виявлене у підсобному приміщенні на території домогосподарства в одному з сіл Самбірського району, надійшло до поліції від лікаря швидкої допомоги. У потерпілого медики виявили, зокрема, перелом черепа та множинні гематоми. Чоловік помер.

Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 50-річний місцевий мешканець. Також встановлено, що тілесних ушкоджень йому завдав чоловік, який проживав у цьому ж будинку, старший за загиблого на 10 років. Під час побутового конфлікту та перебуваючи у нетверезому стані, старший з сусідів завдав молодшому кількох ударів металевою сапою по голові та інших ділянках тіла.

Правоохоронці затримали зловмисника.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, у Хмельницькій області батько зарізав молодшого сина, а старший дивом врятувався.

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