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Зеленський у Львові зустрівся з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Зеленський у Львові зустрівся з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою

Фото: Associated Press

Роберта Мецола прибула до України без анонсованого візиту.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 4 березня, зустрівся у Львові з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.  

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Володимир Зеленський подякував Роберті Мецолі за підтримку України від перших днів війни у боротьбі з російською агресією.

"Дякую за лідерство в підтримці України від перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом. Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року", - наголосив президент України.

Нагадаємо, Роберта Мецола закликала країни ЄС якомога швидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки.

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Дата публікації
Перегляди
99
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