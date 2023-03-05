Массовое отравление в городке для внутренне перемещенных лиц Львова: 13 человек госпитализировали

Массовое отравление в городке для ВПЛ во Львове.

В городке для ВПЛ во Львове — вспышка инфекции. Там отравились 21 ребенок до 17 лет и 11 взрослых. Сейчас 13 человек госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВА.

"В Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали 11 человек, из них 9 детей до 17 лет, с первичным диагнозом острая кишечная инфекция из числа внутренне перемещенных лиц, временно проживающих в модульном городке Львова", — сказала гендиректор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко.

По ее словам, пострадавшие поступили с жалобами на тошноту, рвоту, повышение температуры тела, частый редкий стул в состоянии средней тяжести.

После медицинского осмотра жителей модульного городка обнаружен еще 21 больной с легким течением, из них 12 детей до 17 лет.

"Больные изолированы. Они остаются на амбулаторном лечении под наблюдением врачей 4-й городской поликлиники города Львова. Всего заболели 32 человека, из них 21 ребенок до 17 лет", — рассказала эпидемиологиня.

По ее словам, сейчас осуществляют комплекс лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий: проведена дезинфекция помещений в городке, продолжается эпиподследование.

Сейчас в городке работают врачи и медицинские специалисты, добавила Наталья Иванченко.

Согласно информации директора Львовской областной инфекционной больницы Сергея Федоренко, все больные на момент поступления находились в состоянии средней тяжести.

Напомним, что мировые специалисты бьют тревогу из-за супербактерии, из-за которой человек страдает диареей. Исследование фиксирует заметный рост количества штаммов бактерий шигелла с широкой лекарственной стойкостью за последние полвека.

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