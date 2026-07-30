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- Львів
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У Львові прогриміли вибухи: попередньо пошкоджено житлові будинки
У місті триває повітряна тривога.
У Львові вранці 30 липня було чути вибухи. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«Перебувайте в укриттях. Інформацію уточнюємо», — закликав мер.
Мешканців міста просять не залишати безпечні місця до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, що у Києві, Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: триває загроза балістики
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