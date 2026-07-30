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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
910
Час на прочитання
1 хв

У Львові прогриміли вибухи: попередньо пошкоджено житлові будинки

У місті триває повітряна тривога.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

У Львові вранці 30 липня було чути вибухи. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Перебувайте в укриттях. Інформацію уточнюємо», — закликав мер.

Мешканців міста просять не залишати безпечні місця до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Києві, Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: триває загроза балістики

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Дата публікації
Кількість переглядів
910
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