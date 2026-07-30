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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
704
Час на прочитання
1 хв

У Львові горять житлові будинки: є повідомлення про постраждалих (фото)

У Львові внаслідок російської атаки горять житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Надходять повідомлення про постраждалих, на місці триває рятувальна операція.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа у Львові

Пожежа у Львові / © Садовий/Facebook

Унаслідок російської атаки у Львові спалахнули пожежі в житлових будинках на вулицях Патона та Виговського. До медиків надходить інформація про постраждалих.

Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

У Львові горять житлові будинки: є повідомлення про постраждалих (фото) (3 фото)

Пожежа у Львові після ракетної атаки РФ_2 / © Садовий/Facebook

© Садовий/Facebook

Пожежа у Львові після ракетної атаки РФ_3 / © Садовий/Facebook

© Садовий/Facebook

Пожежа у Львові після ракетної атаки РФ_1 / © Садовий/Facebook

© Садовий/Facebook

За словами Садового, на місцях влучань триває рятувальна операція. До ліквідації наслідків атаки залучені всі необхідні екстрені служби.

Максим Козицький зазначив, що надходять повідомлення про постраждалих. Рятувальники та медики надають людям необхідну допомогу.

Інформація про кількість потерпілих та масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, що у Києві, Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: триває загроза балістики

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Дата публікації
Кількість переглядів
704
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