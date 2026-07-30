Пожежа у Львові / © Садовий/Facebook

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Унаслідок російської атаки у Львові спалахнули пожежі в житлових будинках на вулицях Патона та Виговського. До медиків надходить інформація про постраждалих.

Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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У Львові горять житлові будинки: є повідомлення про постраждалих (фото) (3 фото) © Садовий/Facebook © Садовий/Facebook © Садовий/Facebook

За словами Садового, на місцях влучань триває рятувальна операція. До ліквідації наслідків атаки залучені всі необхідні екстрені служби.

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Максим Козицький зазначив, що надходять повідомлення про постраждалих. Рятувальники та медики надають людям необхідну допомогу.

Інформація про кількість потерпілих та масштаби руйнувань уточнюється.

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