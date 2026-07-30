- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 704
- Час на прочитання
- 1 хв
У Львові горять житлові будинки: є повідомлення про постраждалих (фото)
У Львові внаслідок російської атаки горять житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Надходять повідомлення про постраждалих, на місці триває рятувальна операція.
Унаслідок російської атаки у Львові спалахнули пожежі в житлових будинках на вулицях Патона та Виговського. До медиків надходить інформація про постраждалих.
Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
У Львові горять житлові будинки: є повідомлення про постраждалих (фото) (3 фото)
За словами Садового, на місцях влучань триває рятувальна операція. До ліквідації наслідків атаки залучені всі необхідні екстрені служби.
Максим Козицький зазначив, що надходять повідомлення про постраждалих. Рятувальники та медики надають людям необхідну допомогу.
Інформація про кількість потерпілих та масштаби руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, що у Києві, Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: триває загроза балістики